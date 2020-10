INDIGNATION Le conseil départemental du Gers se dit honoré d’accueillir les mineurs migrants et porte plainte à son tour contre le polémiste Eric Zemmour

Le polémiste, essayiste et journaliste français, Eric Zemmour. — Jacques Witt/SIPA

Une plainte de plus contre Eric Zemmour. Le conseil départemental du Gers, par la voix de son président Philippe Martin (PS), annonce ce vendredi entamer une procédure contre le polémiste de CNews après les propos qu’il a tenu à l’antenne sur les mineurs isolés.

Mercredi soir, le journaliste essayiste a qualifié « tous » les mineurs migrants de « voleurs », « assassins » et « violeurs ». Ces assertions font bondir dans les conseils départementaux, en charge de l’aide à l’enfance. Déjà jeudi, le président de celui de Loire-Atlantique, Philippe Grosvalet (PS), a choisi de déposer plainte.

Honorés de les accueillir et de les protéger

« Nous ferons de même et nous déposerons à notre tour plainte contre Eric Zemmour pour son discours de haine, sur CNews, à l’encontre de migrants mineurs que nous nous honorons d’accueillir, de protéger et de former dans le Gers », écrit Philippe Martin sur Twitter.

Plusieurs plaintes ont été déposées contre Eric Zemmour depuis mercredi. Le parquet de Paris a décidé d’ouvrir à son encontre une enquête notamment pour « provocation à la haine raciale ».

Le polémiste est en récidive. Il a été condamné pour les mêmes motifs à 10.000 euros d’amende la semaine dernière.