Un arbre s'est couché sur la route du Bois de Soeuvres, à Vern-sur-Seiche près de Rennes. — C. Allain / 20minutes

Les pompiers sont intervenus à de nombreuses reprises cette nuit en raison des fortes rafales de vent dûes à la tempête Alex.

Toiture arrachée, coupures de courant... mais aucun blessé à déplorer.

« J’ai entendu souffler avant d’aller me coucher, mais beaucoup moins fort que prévu. » Alors que la tempête Alex menaçait le nord-ouest du pays dans la nuit de jeudi à vendredi, ce Nantais se réveille plutôt rassuré. En Loire-Atlantique et en Bretagne, les intempéries ne semblent avoir fait uniquement des dégâts matériels d’ordre mineur, rapportent les autorités. Aucun blessé n’est à déplorer.

En Bretagne, où des records de vent ont été enregistrés, 80.000 personnes sont actuellement privées d’électricité sur la bande littorale et dans l’est du département. Dans la nuit, cinq campings, représentant 180 personnes, ont dû être évacués dans le Morbihan. A Vannes, les intempéries ont provoqué des dégâts au collège Notre-Dame de Ménimur, dont la toiture a été arrachée sur 200 à 300 m2. En Ille-et-Vilaine, les pompiers sont très sollicités mais avant tout pour des arbres couchés. « Il y en a un peu partout dans le département. Ça appelle de partout mais rien de grave », expliquent-ils à la hâte.

[#TempeteAlex - #VigilanceRouge]🔴

Relevés des rafales de vent à 1h

162 km/h à Belle-Ile (186 km/h à 00h00)

157 km/h à Groix

135 km/h à Sarzeau

103 Km/h à Lorient

En image, toiture envolée du collège ND de Ménimur à #Vannes Vannes@Interieur_Gouv @Beauvau_Alerte @VISOV1 pic.twitter.com/vlrldzGLGI — Préfet du Morbihan (@Prefet56) October 1, 2020

« L’unité d’intervention de la Sécurité civile (UIISC) est engagée depuis 4 h sur la presqu’île de Quiberon et sur la presqu’île de Rhuys pour des travaux de rétablissement d’ouverture d’axes encombrés par des arbres notamment », indique la préfecture. Ailleurs dans la région, la circulation des trains est aussi interrompue entre Quimper et Rennes et entre Rennes et Nantes, au moins jusqu’en fin de matinée, comme l’avait prévu la SNCF par précaution. Des arbres, couchés sur différents axes, perturbent la circulation, jusqu’en centre-ville de Rennes.

Trafic ferroviaire perturbé en Loire-Atlantique

En Loire-Atlantique, les pompiers ont réalisé 26 interventions, là aussi principalement pour des chutes d’objets ou d’arbres. Certains incidents concernent notamment des voies ferrées, ce qui perturbe le trafic des trains ce matin notamment sur des lignes TER, comme entre Saint-Nazaire et Le Croisic. Fermés cette nuit, les ponts de Cheviré et de Saint-Nazaire ont été rouverts à la circulation. Une reconnaissance doit être faite dans les jardins nantais pour organiser leur réouverture dans la journée. Enedis annonce que 3.000 foyers du département sont privés d’électricité.

Quelques arbres couchés mais pas trop de dégâts en Ille-et-Vilaine après le passage de la #TempeteAlex. Aucun blessé selon @SDIS35officiel #rennes pic.twitter.com/Mf4ONcNMbs — 20 Minutes Rennes (@20minutesrennes) October 2, 2020

Si la Loire-Atlantique est repassée en vert, Météo-France a maintenu, ce vendredi matin, le Finistère et les Côtes-d’Armor en vigilance orange. Les pluies devraient tomber en abondance dans ces deux départements.