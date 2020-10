Le président américain Donald Trump, le 1er octobre 2020, dans le jardin de la Maison Blanche. — Carolyn Kaster/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Donald Trump l’a confirmé jeudi soir sur Twitter : lui et sa femme ont été testés positifs au Covid-19. Deux heures plus tôt, le président américain avait annoncé qu’il se plaçait en quarantaine après le test positif de sa collaboratrice Hope Hicks. Selon son médecin, Donald Trump restera à la Maison Blanche pendant sa "convalescence" et a annulé son déplacement prévu en Floride ce vendredi. Donald Trump "continuera d’assumer ses fonctions" pendant sa quarantaine, a encore assuré son médecin. Philippe Berry, notre journaliste aux Etat-Unis, suit l’annonce de près et vous en dit plus par ici.

Après le passage de la tempête Alex, le département des Alpes-Maritimes a été placé, ce vendredi, en vigilance rouge pluie-inondation, a annoncé Météo France dans son bulletin publié à 6 heures. Douze autres départements ont été placés en alerte orange pluie-inondation ou orages, alors que dans le Morbihan, « 80.000 personnes sont actuellement privées d’électricité (…) sur la bande littorale et dans l’est du département », vient d’annoncer la préfecture. « Les équipes d’Enedis Bretagne sont mobilisées sur le terrain pour rétablir le courant dans les meilleurs délais », a-t-elle ajouté. Tous les détails par ici.

Il hausse encore un peu plus le ton. Après plusieurs sorties médiatiques en mode coup de gueule après les nouvelles du gouvernement la semaine dernière concernant les restaurants et les bars, Philippe Etchebest appelle cette fois-ci ses collègues à des actions vendredi. Il s’agira de sortir dans la rue à 11h45 avec un brassard noir, et faire du bruit pendant une minute. Un appel à « ne pas mourir en silence » que le chef bordelais lance avec l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) de Gironde.

Coronavirus à Bordeaux : « On stigmatise notre profession », dénonce Philippe Etchebest https://t.co/Z2HlFDlD9Q via @20minutesBord pic.twitter.com/PbfZjHmP89 — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) September 26, 2020

20 Minutes à Bordeaux fait le point sur les actions du jour par ici.