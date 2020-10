Un train de la compagnie Thello (Illustration) — A. GELEBART / 20 MINUTES

Selon les syndicalistes, la société Thello prévoit un « arrêt définitif » de sa ligne transfrontalière. La filiale de la compagnie publique de chemins de fer italiens Trenitalia veut ainsi fermer au cours du premier semestre 2021 son Eurocity Marseille- Nice- Milan, a affirmé la CFDT Cheminots jeudi. Sollicitée par 20 Minutes, la direction de l’entreprise n’avait pas encore répondu ce vendredi matin.

« La société s’apprête à cesser l’activité dite des trains de jour créée en 2014, et constituée de trois allers/retours quotidiens », a confirmé Gabriel Rabellino, délégué syndical CFDT chez Thello. Depuis le déconfinement, la cadence est réduite : le train ne part plus de Marseille et il n’y a plus que deux allers-retours Nice-Milan par jour.

La menace d’un plan social

Cette décision entraînerait la suppression de 38 postes sur le site de Nice (agents de bord, conducteurs de trains, agents de manœuvres, encadrement), selon la CFDT.

La CFDT rappelle également que Thello avait ainsi obtenu « un accord historique avec la région PACA et la SNCF » pour prendre en charge, contre cinq euros supplémentaires sur leur abonnement, « les voyageurs qui travaillent à Monaco et Vintimille ». Et cet accord, qui permet de soulager le réseau TER saturé aux heures de pointe, « s’éteindra » de fait.

« C’est une décision qui serait surprenante si elle se confirme car Thello a réservé des sillons supplémentaires à SNCF Réseau pour les années futures », a commenté le sénateur LR Philippe Tabarot, délégué aux transports de la région Sud Paca.