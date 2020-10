Le pont de Saint-Nazaire. — D.Meyer/AFP

Les jardins nantais sont seront fermés au public ce vendredi matin et jusqu’à nouvel ordre.

Des restrictions vont s'appliquer sur le pont de Saint-Nazaire et probablement sur celui de Cheviré.

Tous aux abris ! Dans la nuit de jeudi à vendredi, la tempête Alex est attendue sur le nord-ouest du pays, principalement en Bretagne et en Loire-Atlantique, classé orange pour vents violents. Un épisode de fortes pluies accompagnées de fortes rafales est annoncé, ce qui pousse les autorités à prendre leurs précautions.

A Nantes, par exemple, tous les parcs, squares et jardins à enclos seront fermés au public ce vendredi matin et jusqu’à nouvel ordre. « En fonction de l’état des lieux (évaluation des dégâts occasionnés) qui sera mené par les services de la ville demain matin, les parcs et jardins à enclos pourront rouvrir progressivement au cours de la journée », indique la ville.

Le pont de Saint-Nazaire fermé entre minuit et 6 h

« Le pont de Saint-Nazaire sera fermé à la circulation dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 octobre, entre minuit et 6 h, indique de son côté le conseil départemental de Loire-Atlantique. D’une manière générale, il est recommandé de se tenir informé des conditions de circulation, de limiter au maximum les déplacements et de faire preuve de prudence sur la route. » Selon nos informations, des restrictions vont également être annoncées en fin de journée pour le pont de Cheviré.

« Des coupures d’électricité et de téléphone peuvent affecter les réseaux de distribution pendant des durées relativement importantes, les toitures et les cheminées peuvent être endommagées », prévient la préfecture de Loire-Atlantique qui donne une liste de « conseils de comportements ». « Ne vous promenez pas sur le littoral ou en forêt », « arrêtez toute activité en plein air », « rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés », font partie des préconisations.