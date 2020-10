L'hôpital de Roubaix a activé son plan blanc face à l'épidémie de coronavirus. — M.LIBERT/20 MINUTES

Plan blanc en zone rouge. Dès mardi, le centre hospitalier Victor Provo à Roubaix a activé son plan blanc a-t-on appris ce jeudi auprès de l’hôpital. La mesure, impressionnante dans l’intitulé, est plutôt rassurante en ce sens qu’elle permet d’anticiper un afflux de patients contaminés par le coronavirus pour éviter la saturation.

L’hôpital a ainsi pris la décision de réactiver son plan blanc « au vu de l’évolution épidémique et des sollicitations de plus en plus nombreuses », est-il expliqué dans un communiqué publié ce jeudi. En une semaine, le nombre de patients « Covid + » nécessitant une hospitalisation a doublé à Roubaix. L’idée étant donc « d’éviter la saturation des capacités d’hospitalisation de l’établissement » alors que la Métropole européenne de Lille (MEL) a été placée, jeudi dernier, en zone d’alerte renforcée.

Une « aile d’hospitalisation » spéciale Covid

Concrètement, l’hôpital s’organise pour augmenter par paliers le nombre de lits réservés au Covid-19. Une partie des services de pneumologie et de neurologie a été réquisitionnée et transformée en une « aile d’hospitalisation de 19 lits de médecine Covid », détaille l’hôpital. Le service de réanimation a vu sa capacité augmentée de trois lits pour un total de 25.

Selon l’hôpital, l’importante augmentation des patients contaminés par le coronavirus à Roubaix « entraîne notamment la reprise de clusters en Ehpad ». Rien qu’au sein de la résidence Isabeau, ce sont une quinzaine de résidents qui ont été testés positifs. Ces derniers sont toutefois « pris en charge au sein de leur lieu de vie ».