Illustration d'un groupe de personnes lors d'un cours de fitness à Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

Les salles de sport et de fitness avaient perdu mercredi à Bordeaux et à Nice. Elles ont cette fois remporté une victoire ce jeudi matin à Rennes. Le tribunal administratif de la ville vient en effet d’ordonner la suspension de l’article 4 de l’arrêté préfectoral imposant la fermeture des salles de sport pour une durée de quinze jours dans la capitale bretonne. La mesure avait été décidée au niveau national pour toutes les métropoles classées en zone d’alerte renforcée afin de lutter contre la propagation du coronavirus.

« La liste exhaustive des foyers de contamination recensés en Bretagne au 11 septembre 2020, en cours d’investigation ou maîtrisés, ne comporte aucun établissement de cette catégorie », a noté le juge des référés dans son ordonnance qui souligne que l’interdiction porte « une atteinte grave et immédiate à leur situation économique et financière, déjà impactée par la fermeture imposée durant le confinement ».

« Pas des lieux de propagation active du virus », selon le juge

Il a en outre estimé qu'« en l’état des données et informations soumises au tribunal, les salles privées de sport ne pouvaient pas être regardées comme des lieux de propagation active du virus Covid-19 » et a ajouté que la mesure n’était pas « nécessaire et adaptée aux buts poursuivis » de lutte contre le virus.

Lors de l’audience qui s’est tenue mercredi matin à Rennes, Me Emilie Marie, avocate de trois gérants de salles de sport, avait accusé les pouvoirs publics de « faire peser sur les salles de sport un principe de précaution disproportionné ». « J’ai appliqué à la lettre les consignes sanitaires et aucun cas n’a été détecté dans mes salles. Les compensations de l’État ne sont pas à la hauteur de ce que je vais perdre », a témoigné de son côté Frédérique Bernard, gérante franchisée de plusieurs salles Keep Cool.

« On commence à avoir des signalements dans des salles de sport qui arrivent et que nous n’avions pas avant », avait rétorqué Anne-Briac Bili, directrice de cabinet de l’Agence régionale de santé en Bretagne.