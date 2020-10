Le président du Sénat, Gerard Larcher, à La Baule le 29 août 2020. — Sebastien SALOM-GOMIS/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Sauf énorme surprise, Gérard Larcher s’apprête à être réélu jeudi haut la main pour un 4e mandat à la présidence du Sénat. A la suite des résultats des élections sénatoriales de dimanche, le président sortant, désigné mercredi candidat du groupe Les Républicains, devrait l’emporter dès le premier tour pour ce troisième mandat consécutif. Il aura face à lui au moins deux candidats à gauche, les chefs de file des groupes PS et CRCE à majorité communiste, Patrick Kanner et Eliane Assassi. Le président du Groupe « écologiste, solidarité et territoires », Guillaume Gontard, n’exclut pas non plus une candidature « symbolique ».

Jean Castex reçoit ce jeudi les maires et présidents de métropoles de Paris, Lyon, Lille et Grenoble pour discuter d'« éventuelles adaptations » des mesures de restriction en raison de l’épidémie de Covid-19. La maire de Paris, Anne Hidalgo, sera la première reçue à 8h15 à Matignon, en ouverture d’une journée qui doit se conclure à 18h par une intervention du ministre de la Santé Olivier Véran, qui pourrait annoncer un nouveau tour de vis. Le maire de Lyon Grégory Doucet et le président de la métropole Bruno Bernard sont attendus rue de Varenne autour de 9h30, avant Martine Aubry et Damien Castelain (mairie et métropole lilloise) à 10h30.

Le tirage au sort de la Ligue des champions débute ce jeudi à partir de 17 heures à Nyon. Avec les derniers résultats des barrages mercredi, on connaît maintenant la composition des différents chapeaux. Et ce n’est pas une bonne nouvelle pour l’OM. Avec les qualifications de Salzbourg et du club russe de Krasnodar, Marseille est finalement déversée dans le chapeau 4, ce qui l’expose aux adversaires les plus forts en phase de groupes. Le dernier chapeau, celui des équipes aux coefficients UEFA les plus faibles, comporte ainsi deux clubs français, avec le novice Rennes. Le Paris Saint-Germain figure, quant à lui, dans le chapeau 1. Pour bien vous préparer à ce tirage, retrouvez avec 20 Minutes la liste de l’ensemble des chapeaux.