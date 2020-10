Le vent va souffler fort sur la Bretagne. — DAMIEN MEYER / AFP

A l’approche de la tempête Alex, attendue dans la nuit de jeudi à vendredi, cinq départements de l’Ouest ont été placés en vigilance orange, ce jeudi matin, a annoncé Météo France dans son bulletin matinal.

La Loire-Atlantique et l’Ille-et-Vilaine ont été placées en alerte orange pour vents violents, les Côtes-d’Armor et le Morbihan en alerte orange pour vents violents et pluie-inondation et le Finistère en vigilance orange pour pluie-inondation.

Des rafales jusqu’à 140 km/h

Une dépression, qui se trouvait jeudi matin au large des côtes bretonnes, « va se creuser considérablement en cours de journée pour devenir une forte tempête », baptisée Alex, « lors de son atterrage en Bretagne au milieu de la nuit prochaine », explique Météo-France. Des rafales « de l’ordre de 100 à 120 km/h dans l’intérieur, et 120 à 140 km/h sur le littoral, voire plus sur les caps exposés » sont attendues dans les départements placés en vigilance orange.

#TempeteAlex : Rafales de vent tempétueuses attendues en milieu et fin de nuit de jeudi à vendredi (~130-140 km/h sur les côtes du #Morbihan et #LoireAtlantique voire plus sur îles/caps exposés) se propageant ensuite dans les terres en fin de nuit et matinée (100-120). #tempête pic.twitter.com/eUzjpkyaKK — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) September 30, 2020

L’épisode pluvieux associé au passage de cette tempête « donnera de forts cumuls de pluie en Bretagne, de l’ordre de 40 à 60 mm de manière assez généralisée, et localement 80 mm », note Météo-France. Une première perturbation a circulé sur la Bretagne dans la nuit de mercredi à jeudi, « donnant 15 à 25 mm de pluie de manière généralisée sur le quart nord-ouest du pays », relève encore Météo-France. L’organisme a par ailleurs placé les départements du littoral atlantique en vigilance jaune « vagues-submersion », en raison de fortes vagues attendues sur la côte.