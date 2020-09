TRANSPORT Jusqu'au 4 janvier 2021, les billets sont annulables sans frais avant le départ pour inOui et Intercités, et une heure et demie avant pour le service low-cost Ouigo

Image d'illustration de voyageurs SNCF. — LIONEL URMAN/SIPA

La SNCF a annoncé mercredi qu’elle continuerait à échanger et rembourser sans frais tous les billets de trains grandes lignes jusqu’au 4 janvier 2021, pour encourager les Français à prendre le train malgré les incertitudes liées au coronavirus.

En vigueur depuis début mars, cette mesure devait s’arrêter le 1er novembre. Elle concerne les TGV inOui, Ouigo et Intercités – ainsi que les TER en correspondance. « C’est un geste commercial renouvelé en cette période particulière et difficile d’incertitude sanitaire, qui permet à tous de réserver en toute sérénité ses futurs congés et déplacements, en particulier pour les fêtes familiales de fin d’année », a expliqué une porte-parole à l’AFP.

Les billets sont annulables sans frais avant le départ pour inOui et Intercités, et une heure et demie avant pour le service low-cost Ouigo. La différence tarifaire demeure à la charge du voyageur en cas d’échange si le prix du nouveau billet est plus élevé.