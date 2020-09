Illustration d'un test de diagnostic Covid-19. — Damien Meyer / AFP

Selon l’Agence Régionale de Santé (ARS), le taux de nouveaux cas positifs a dépassé dans la capitale ce mardi soir les 250 pour 100.000, en atteignant 259,6.

404 personnes ont été hospitalisées dans la capitale pour le Covid-19, ce mardi, dont 94 en réanimation.

De nouvelles mesures pourraient être prises si la situation continue à se dégrader.

Paris, bientôt en « zone d'alerte maximale » comme Marseille ? Pour le moment la situation se dégrade et le taux d’incidence continue de grimper. Selon l’Agence régionale de santé (ARS), ce taux qui indique le nombre de nouveaux cas positifs, a dépassé dans la capitale ce mardi soir, les 250 pour 100.000, en atteignant 259,6, Par ailleurs, il dépasse les 100 pour 100.000, avec 132,9 à Paris, et 94,5 en moyenne en Ile-de-France, du côté de la population des personnes âgées. Selon les dernières données de Santé publique France, 404 personnes ont été hospitalisées dans la capitale pour le Covid-19, ce mardi, dont 94 en réanimation. Les patients Covid représentent désormais 30 % de la part des malades admis en réanimation. Un seuil qui ne doit pas être dépassé.

Si le coronavirus continue de progresser au rythme actuel, l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France prévoit que d’ici un mois, 60 % des 1.200 lits de réanimation que compte la région seront occupés, expliquait-on ici. Quelles conséquences ?

« On se dirige tout droit vers de nouvelles restrictions »

« Sur les différents critères du gouvernement pour passer en zone écarlate, nous en avons dépassé deux, a expliqué ce mercredi matin sur franceinfo, Anne Souyris, adjointe à la Mairie de Paris en charge de la santé. En service de réanimation, nous sommes un peu en dessous des 30 % à Paris, mais à peine. Et on sait qu’à 30 %, cela veut dire que nous nous retrouvons dans une situation où il faut choisir qui on va pouvoir mettre en réanimation. »

La préfecture de police de Paris pourrait donc prochainement prendre des mesures plus contraignantes. « Je suis très inquiète pour la suite. On se dirige tout droit vers de nouvelles restrictions et des périodes de reconfinement », concède Anne Souyris, auprès du Parisien. A Marseille, les bars et les restaurants ont fermé leurs portes alors qu’à Paris encore « zone d’alerte renforcée » les bars doivent eux depuis lundi soir fermer leurs portes à 22 heures. Et ce, à la différence des restaurants, qui peuvent rester ouverts.