MEMOIRE La sœur de Victorine, retrouvée morte lundi en Isère, a annoncé l’organisation d’une marche dimanche, invitant chacun à respecter les gestes barrières et le port du masque

Villefontaine Nord Isère le 29/09/2020 : Les lieux de la découverte du corps de Victorine sont de nouveau bouclés par les gendarmes. De nouvelles — ALLILI MOURAD/SIPA

Un moment de recueillement et d’hommage. Alors qu’à Villefontaine (Isère), les investigations se poursuivent pour faire avancer l’enquête sur la mort de Victorine, les proches de la jeune fille ont annoncé, ce mercredi matin, l’organisation d’une marche blanche.

La sœur de Victorine, 18 ans, retrouvée sans vie lundi en fin de matinée dans le ruisseau d’une zone boisée, difficile d’accès, précise que ce moment d’hommage aura lieu dimanche à 14h30. Le départ de la marche sera communiqué d’ici à dimanche, poursuit la jeune fille sur les réseaux sociaux, invitant chacun, dans le contexte sanitaire actuel, à respecter le port du masque et les gestes barrières. « Il faudra absolument éviter les embrassades et effusions puisque nous ne pouvons pas contrôler le nombre de participants », ajoute Romane.

Les résultats de l'autopsie attendus

Ce mercredi, le corps de la jeune fille doit être autopsié pour permettre de déterminer les causes de sa mort et de préciser le moment du décès. Les premiers examens réalisés jusqu’alors n’ont pas permis d’apporter plus d’éléments sur ces deux points.

Lundi en fin de matinée, après plus de 24 heures de recherches et des battues organisées dans le secteur de sa disparition, le cadavre de l’étudiante avait été découvert, grâce au flair d’un chien Saint-Hubert, non loin d’un stade où la jeune fille aurait passé son dernier appel téléphonique samedi soir pour prévenir qu’elle rentrait au domicile familial.