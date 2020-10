Le programme Convergence permet de mutualiser tous les acteurs des chantiers d'insertion pour favoriser l'insertion des plus démunis. — C. Girardon / 20 Minutes

Huit ans après son lancement à Paris, le programme Convergence essaime à Lyon.

Il s’agit de mutualiser les compétences des différents acteurs des chantiers d’insertion (emploi, logement, social) pour accompagner les plus démunis.

20 Minutes a pu rencontrer deux bénéficiaires de ce programme.

Le dispositif est né en 2012. Il aura fallu attendre 8 ans pour qu’il essaime et s’implante pour la première fois en dehors de Paris. Le programme Convergence, qui vise à renforcer l’accompagnement des personnes en situation de grande exclusion au sein des chantiers d’insertion, est désormais appliqué au sein de la métropole de Lyon depuis le mois de janvier. Trois associations, le Foyer Notre-Dame des sans-abri, Lahso et l’Armée du Salut s’inscrivent dans ce processus.

Concrètement, il s’agit de proposer un travail aux personnes les plus en difficulté, celles qui vivent dans la rue ou celles qui sont le plus éloignées de l’emploi. Et de coordonner leurs besoins : les aider à trouver un logement, à se soigner si nécessaire, à décrocher des stages si besoin. L’accompagnement peut durer jusqu’à cinq ans pour éviter au maximum les retours à la rue.

125 salariés à Lyon

L’objectif est d’arriver à 200 salariés à la fin de l’année 2021 dans la métropole de Lyon. 125 ont déjà intégré le programme. Parmi lesquels Bebi, 32 ans, rencontrée dans les ateliers de tri textile du Foyer Notre-Dame des sans-abri à Décines. Penchée sur une large table, elle répète inlassablement les mêmes gestes. De ses mains gantées, elle récupère et classe une partie de 5 tonnes de vêtements envoyés à l’association. Dans une caisse, les habits masculins rangés selon les tailles, les saisons. Dans une autre, les vêtements féminins. Tous seront ensuite revendus lors de brocantes ou distribués aux SDF.

« Des fois, je prépare aussi les commandes », confie cette Congolaise, arrivée en France en 2012 et heureuse d’avoir décroché un emploi fixe, rémunéré au Smic. « Avant, j’envoyais plein de CV mais je ne trouvais jamais de travail car je n’avais pas de papier », explique Bébi, couturière dans son pays natal. Et d’ajouter : « Ici, ils font confiance aux gens comme moi. Même si vous n’avez pas d’expérience professionnelle, ils vous font travailler ».

Sur la rangée de devant, Magnola, 31 ans, œuvre avec le sourire. Cette jeune femme blonde, originaire du Kosovo, a intégré l’équipe depuis presque un an. Et mesure le chemin parcouru depuis son arrivée en France en 2018. A l’époque, elle ne parlait pas un mot de la langue et n’avait pas de toit. « Avant d’être embauchée dans cet atelier, je travaillais comme femme de ménage dans une chaîne d’hôtels, explique-t-elle dans un français remarquable. Mais mes horaires de travail ne me permettaient pas d’aller en cours de langue. L’avantage de travailler ici, c’est d’avoir du temps pour étudier ».

« Je lui dois beaucoup »

Magnola finit son service entre 14h30 et 15h30 selon les jours. Elle peut ainsi se rendre deux fois par semaine à la Croix-Rouge pour apprendre le français et passer le « niveau B1 » en novembre. « Mon rêve est de devenir agent de sécurité », poursuit-elle, expliquant avoir entamé les démarches pour suivre une formation. Elle est en attente de stage. « L’assistante de l’association Forum Réfugiés, qui me suit, a pu m’obtenir un stage dans un commissariat de police, sous réserve d’obtenir mon niveau B1. C’est elle qui m’assiste dans toutes les démarches administratives et c’est elle, également, qui m’a trouvé cet emploi. Je lui dois beaucoup », conclut-elle.

Après Lyon, les villes de Lille, Nantes et Strasbourg devraient être les trois prochains territoires à mettre en œuvre le programme Convergence. L’échéance est prévue pour le début de l’année 2021.