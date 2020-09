14h05 : L’enquête menée sous l’autorité du parquet antiterroriste a permis d'établir les faits

La 25 septembre à 11H33, un individu masculin portant des chaussures rouges et un survêtement gris est passé une première fois devant le 6, rue Nicolas Appert. Deux personnes s’y trouvaient, fumant une cigarette. Une vingtaine de secondes après ce premier passage, l’individu revient sur ses pas. Il s’attaque aux victimes en leur assénant de nombreux et violents coups, d’abord à l’homme puis à la femme. Les victimes s’enfuient et l’agresseur les a poursuivis sur quelques mètres. La durée totale de l’agression est estimée entre 15 et 20 secondes.