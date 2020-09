Une antenne relais 5G installée à Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes) dans le cadre d'une expérimentation. — SYSPEO/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La France lance mardi l’attribution des premières fréquences 5G. Mais cela va se faire dans un climat de défiance d’une partie de l’opinion et les multiples demandes de « moratoire » de plusieurs élus. Initialement prévues en avril, mais repoussées en raison de la crise sanitaire, ces enchères doivent permettre aux opérateurs (Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free) d’acquérir 11 « blocs » de fréquences aujourd’hui inutilisés. L’État espère récupérer dans l’opération au minimum 2,17 milliards d’euros.

Comme on pouvait le craindre, la fameuse magie de Roland-Garros n’a pas opéré ce coup-ci pour Gaël Monfils dans un Lenglen vide et sans âme. Le Français le mieux classé a pris la porte au premier tour pour la première fois depuis 2005. Le 9e joueur mondial a été dominé par le Russe Alexander Bublik (6-4, 7-5, 3-6, 6-3) en 2h35. 20 Minutes revient pour vous sur les raisons de cet échec.

Ce mardi, à 15 heures, le tribunal administratif de Marseille examine un recours en référé liberté visant à suspendre l’arrêté préfectoral qui décrète la fermeture des bars et des restaurants à Marseille et Aix-en-Provence pendant quinze jours. Porté par le président LR de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur Renaud Muselier, ce recours est soutenu par 23 requérants, dont le département et la métropole. Son objectif principal est de démontrer que cette mesure, qui porte atteinte à la liberté d’entreprendre, est disproportionnée au regard de la menace sanitaire.