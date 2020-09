A Villefontaine dimanche 27 septembre au lancement des recherches — ALLILI MOURAD/SIPA

Un corps sans vie a été retrouvé ce lundi matin sur la commune de Villefontaine (Isère), a appris 20 Minutes, confirmant une information du selon Le Dauphiné Libéré. Les techniciens en identification criminelle sont attendus sur les lieux. Il pourrait s’agir de celui de Victorine, 18 ans, portée disparue depuis samedi soir.

Il a été découvert dans un ruisseau de la réserve naturelle de l’étang de Saint-Bonnet mais reste pour l’instant « difficilement accessible », a indiqué sur place Audrey Quey, la procureur de Vienne qui reste encore prudente sur l’identité de la victime.

L’un des chiens Saint-Hubert a « marqué » à hauteur de ce ruisseau du Turitin, déversoir de l’étang. C’est là qu’ont été découverts une paire de baskets, comparables à celles que portait la jeune femme au moment de sa disparition, un sac à main blanc qui ressemble à celui de Victorine ainsi qu’un masque chirurgical. « Tout laisse penser qu’il ne s’agit pas d’un accident », a également affirmé Audrey Quey.

Un dernier appel à 19 h

La jeune fille de 18 ans, étudiante à Lyon 3, n’avait plus donné signe de vie depuis samedi soir, plongeant ses proches dans la plus grande inquiétude. Sa sœur avait notamment lancé un appel sur les réseaux sociaux pour la retrouver. Et une enquête avait été ouverte pour disparition inquiétante par la brigade territoriale de Villefontaine.

Victorine avait téléphoné à sa famille vers 19 heures pour lui indiquer qu’elle était sur le chemin du retour. Depuis, elle ne répondait plus au téléphone ni aux messages envoyés. L’enquête devrait être désormais confiée au pôle criminel de Grenoble.