A.M. avec AFP

CORONAVIRUS Des professionnels de la restauration ont occupé ce lundi matin un rond-point à l’entrée de l'A50 pour protester contre la fermeture des bars et restaurants à Marseille

La manifestation des professionnels de la restauration — NICOLAS TUCAT / AFP

Lundi, une centaine de professionnels, dont de nombreux employés du groupe Henry Blanc, spécialisé dans la distribution de café aux restaurateurs, ont manifesté à Marseille. Ils occupaient un rond-point à l’entrée de l'A50.

« En tant que chef d’entreprise, ce n’est pas dans notre ADN de manifester mais aujourd’hui ça s’impose à nous. On veut la suspension de cet arrêté qui a été décidé de façon arbitraire. Nous travaillons à 95 % avec le monde des métiers de bouche alors par effet ricochet, s’ils sont fermés, nous ne travaillons pas non plus », a témoigné Jean-Luc Blanc, président du groupe.

« Les annonces du gouvernement, je n’y comprends plus rien. Nous avons 80 collaborateurs qui tournent dans les hôtels et restaurants et pas un seul qui est positif au Covid-19. C’est injuste », a-t-il ajouté. Le tunnel Prado Carénage a été fermé pendant une partie de la matinée dans les deux sens, les manifestants souhaitent mettre en place une opération péages gratuits.