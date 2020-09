Vos plus belles photos d’animaux dans leur milieu naturel

Oiseaux, mammifères, félins... Vous nous avez gâtés. — Jérôme Fontaine, Aymeric Benoit, Philippe Ricaud, Isabelle Grillon, Laure Simon

L’appel de la forêt. Nous vous avions demandé de nous envoyer vos plus belles photos d’animaux en milieu naturel, de telle sorte à ce que nous puissions rendre compte de la beauté de la faune qui nous entoure, et qu’on ne prend pas nécessairement le temps de regarder.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que nous avons été agréablement surpris par vos clichés. Déjà, ils ont été nombreux et particulièrement réussis. Ensuite, ils représentent des animaux sur de nombreux continents et dans de nombreux écosystèmes. Du martin-pêcheur que l’on peut retrouver près de chez soi aux éléphants d’Afrique, en pleine savane. Un vrai régal pour les yeux, on ne va pas se mentir.

Trêve de bavardages, on vous laisse avec les plus belles photos prises par vous, nos internautes. Vous pouvez toujours continuer à nous en envoyer en appuyant sur le bouton « Envoyez », ci-dessous.