Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte et confiée à la brigade territoriale de Villefontaine (nord de l’Isère). La disparition de Victorine, 18 ans, est « prise très au sérieux » par le parquet de Vienne.

Un appel à témoins a été lancé ce dimanche matin sur les réseaux sociaux par les proches de la jeune femme inquiets de n’avoir aucune nouvelle depuis samedi soir. « Elle était en route pour rentrer à̀ la maison », indique sa sœur Romane, précisant qu’un dernier appel de Victorine a été passé au Stade de la prairie à 19 heures. Depuis, elle ne répond plus aux appels et aux messages qui lui ont été envoyés.

200 personnes participent aux recherches

Au moment de sa disparition, Victorine, étudiante à la fac de Lyon 3, était vêtue d’un jean et d’un sweat rose Nike. Elle portait des baskets blanches de marque Puma, des grosses boucles d’oreilles « créoles », un petit sac à main blanc et des lunettes de soleil. Elle mesure 1,65 m, a les yeux clairs et des cheveux châtains très longs.

Dimanche matin, près de 200 personnes ont participé spontanément à des battues pour retrouver sa piste, indique Le Dauphiné Libéré. Sans succès pour l’instant.

