Première chutes de neige dans les Alpes comme ici à Val Thorens où il est tombé 30 centimètres de neige le 26 septembre. — Val Thorens

Le mercure a singulièrement chuté ces derniers jours. Au point de devoir ressortir les manteaux et de ranger les bikinis au placard. Dans les Alpes, les douces températures, encore observées à la mi-septembre, ont rapidement fait place aux premières chutes de neige dès 1.200 mètres d’altitude.

Vendredi et samedi, les stations de ski des départements de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie ont enregistré des précipitations pouvant atteindre les 30 centimètres. Et même 50 centimètres au-dessus de 2.000 mètres.

Pendant ce temps là, à Val Thorens : il neige depuis cette nuit ! 😍 pic.twitter.com/OXwaSo8MwL — ❄️ Val Thorens ❄️ (@Val_Tho) September 25, 2020

Les randonnées déconseillées en station

« Dimanche, les neiges seront faibles et la limite de la neige remontera à 1.400 mètres dans la journée et à 1.800 mètres lundi avec un redoux des températures », indique la préfecture de l’Isère dans un communiqué précisant que « les équipements adaptés » sont recommandés aux automobilistes qui se rendent en station et que « la pratique des activités de montagne, dont les randonnées pédestres » sont fortement déconseillées.

Les chutes de neige ont aussi été abondantes dans les Pyrénées et les Vosges, où il n’avait pas neigé en septembre depuis 2002.