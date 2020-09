RESTRICTIONS Les bars et restaurants devaient initialement fermer pour 15 jours à compter de samedi

Des manifestants contre la fermeture des bars et restaurants à Marseille — Daniel Cole/AP/SIPA

L’annonce par Olivier Véran mercredi de la fermeture prochaine des bars et restaurants dans la métropole Aix-Marseille, pour lutter contre le Covid-19, a sucité un tollé. Ce vendredi, à l’issue d’une réunion en préfecture avec des élus et le ministre de la Santé, en visite à Marseille, le président LR de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur Renaud Muselier a annoncé que la fermeture totale des bars et restaurants dans la métropole sera mise en œuvre « à partir de dimanche soir ».

« Ce sont des avancées significatives », a salué le président de région dans un communiqué distinct, évoquant aussi « une clause de revoyure (…) dans sept jours pour faire le point et réévaluer la situation ».

« 48 heures pour écouler les stocks »

« Nous on veut discuter, on a obtenu 48 heures pour qu’ils (les restaurateurs) puissent écouler les stocks, c’est pas énorme mais c’est déjà quelque chose », a aussi salué à la sortie de cette réunion Maryse Joissains, la maire LR d’Aix-en-Provence.

Le périmètre d’application du futur arrêté préfectoral, qui sera publié samedi selon Renaud Muselier, n’a en revanche pas été défini, ont précisé les élus interrogés par une journaliste de l’AFP à la sortie de cette réunion.

Le gouvernement a placé mercredi Marseille, qui détient le record de France métropolitaine du taux d’incidence de la maladie le plus haut (à 281 cas pour 100.000 selon les autorités), en « zone d’alerte maximale ».

En concertation avec les élus marseillais : les bars et restaurants fermeront dimanche soir. Dans sept jours, après une nouvelle analyse des indicateurs, si la situation s’améliore nettement, nous en tiendrons compte. Sinon, la fermeture sera prolongée de sept jours. — Olivier Véran (@olivierveran) September 25, 2020

Il avait annoncé pour la métropole Aix-Marseille la fermeture totale des bars et restaurants pour 15 jours à compter de samedi, mais ce sera donc finalement dimanche.