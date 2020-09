D'Obama à Joe Biden, peut-on faire dire n'importe quoi aux images ? — 20 Minutes - OMF

La preuve par l’image. Il faut le voir pour le croire. Je l’ai vu de mes yeux vu ! Quand on nous soumet une photo ou une vidéo, on a naturellement plus tendance à y accorder crédit qu’à une affirmation écrite ou orale. Les images seraient-elles l’exact reflet du réel ?

Bon, cessons ce suspense intolérable : bien sûr que non et l’histoire est riche d’images manipulées, retouchées, détournées, à fin de propagande et désinformation. Dernièrement, c’est une vidéo manipulée de Joe Biden qui a fait parler.

Seulement aujourd’hui, les manipulations sont plus sophistiquées, à tel point que dans certains cas, on parle de « deep fake », comme ces images d’Obama.

Tout ceci et bien d’autres choses encore, vous le découvrirez avec Clémence dans le dernier numéro d’Oh My Fake.

Soyez fort contre les fake news

OMF Oh My Fake, lancé sur Snapchat Discover, c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les fake news. Ici, il ne s’agit pas de répondre à la question « C’est vrai ou c’est faux ? » mais à « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les fake news​ attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.

