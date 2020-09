Intervention des forces de l'ordre près des anciens bureaux du journal satirique Charlie Hebdo après une attaque à l'arme blanche, à Paris, le 25 septembre 2020. — THIBAULT CAMUS / AP / SIPA

Un ouf de soulagement. Le confinement des établissements proche du lieu de l'attaque à l'arme blanche à Paris ce vendredi a été levé à la mi-journée. Deux personnes ont été blessées lors de cette attaque qui s'est déroulée à proximité des anciens locaux de Charlie Hebdo.

Peu après, pusieurs établissements aux alentours ont été fermés. Selon le rectorat de Paris contacté par 20 Minutes, 125 écoles, collèges, lycées de trois arrondissements (3e, 4e, 11e) ont ainsi été confinés, ainsi que plusieurs crèches.

« Ça représente des milliers d’élèves, de la crèche au lycée. On se met en sécurité. On est en train de fermer les équipements municipaux et les gymnases aussi », a indiqué le maire de Paris Centre, Ariel Weil. « On est en train de mettre en place une cellule de soutien psychologique pour la population » dans la mairie, a-t-il aussi annoncé. « Nos quartiers sont maintenant bien protégés avec un dispositif de sécurité qui est très efficace », a-t-il ajouté.

Les parents seront contactés par les établissements

Contacté par 20 Minutes, le ministère de l’Education nationale explique qu’à l’école « la classe se déroule normalement en cas de confinement ». Et si jamais les collégiens et les lycéens n’avaient pas cours cet après-midi, « ils ont été dirigés en salle de permanence ». Les voilà prêts à rentrer chez eux après cette journée de tension.