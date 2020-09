Illustration d'une personne marchant sous la pluie lors d'un orage en 218 à Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

Le département des Hautes-Pyrénées a été placé en alerte orange pluie-inondation, a annoncé Météo France, ce vendredi dans son bulletin matinal, rejoignant les Pyrénées-Atlantiques, en alerte depuis jeudi.

D’importantes précipitations touchent déjà ces deux départements, alerte Météo France. « On mesure pour le moment vers 5 heures des cumuls dans les Pyrénées Atlantiques entre 30 et 50 mm sur le Pays Basque, avec 35 mm à Cambo-les-Bains et 38 mm Saint-Pée-sur-Nivelle, ainsi que 33 mm à Lourdes dans les Hautes-Pyrénées », indique le service météo sur son site.

Un épisode de neige précoce pour la saison

Ces « fortes et fréquentes averses, parfois orageuses » devraient durer « tout au long de la journée de vendredi » et donner « par accumulation des quantités de précipitations importantes sous forme de pluie en plaine et en basse montagne ».

En altitude, Météo France annonce « un net refroidissement dès la nuit prochaine, avec un épisode de neige précoce pour la saison (limite pluie-neige s’abaissant vers 1.500 m, voire 1.300 m sous les averses les plus fortes) ». Selon les prévisions, entre de 40 à 60 mm de pluie sont attendus en plaine et 70 à 100 mm sur le relief. Attention, ces intempéries « s’accompagne de très fortes rafales de vent localement tempétueuses, aussi bien sur la partie côtière qu’en montagne ».