Un test pour détecter le Covid-19, à Marseille le 5 août 2020. — SOPA Images / SIPA/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Lors de son allocution hebdomadaire, Olivier Véran a informé mercredi que la métropole d’ Aix-Marseille, au même titre que la Guadeloupe, était désormais placée en état d’« alerte maximale » en raison de sa situation épidémiologique liée au coronavirus. En conséquence, le ministre de la Santé a annoncé la fermeture totale des bars et restaurant de la métropole à partir de samedi et pour au moins deux semaines. Cette décision a provoqué de vives réactions localement. « J’apprends avec étonnement et colère une décision pour laquelle la Mairie de Marseille n’a pas été consultée », a dénoncé la maire de Marseille, Michèle Rubirola. 20 Minutes fait le point avec vous sur la polémique.

Un ex-policier américain a été inculpé par un grand jury, mercredi, pour « mise en danger de la vie d’autrui » après la mort Breonna Taylor, une jeune infirmière afro-américaine abattue chez elle au printemps dernier lors d’une intervention controversée des forces de l’ordre. L’absence de chef d’inculpation pour homicide a ravivé la colère à Louisville, où des manifestations entachées de violences ont éclaté mercredi. Deux policiers ont été blessés par balles, et un suspect a été interpellé.

Sa famille rappelle qu’elle « faisait encore rayonner la chanson française à 89 ans ». La chanteuse Juliette Gréco est décédée à l’âge de 93 ans. « Juliette Gréco s’est éteinte ce mercredi 23 septembre 2020 entourée des siens dans sa tant aimée maison de Ramatuelle (Var). Sa vie fut hors du commun », a indiqué la famille. Retour sur la vie de celle qui proclamait : « Ma raison de vivre, c’est chanter ! ».