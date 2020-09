Le coronavirus en France, illustration — Michel Euler/AP/SIPA

« La situation continue globalement de se dégrader ». Face au rebond de l’épidémie de coronavirus dans certaines régions, le gouvernement a annoncé, ce mercredi, de nouvelles mesures de restrictions.

Les départements où le virus circule activement sont désormais classés en trois zones : zone d’alerte, zone d’alerte renforcée et zone d’alerte maximale, a annoncé Olivier Véran, ce mercredi lors de sa conférence de presse hebdomadaire. 20 Minutes fait le point sur ces trois seuils d’alerte.

Zone d’alerte

Il s’agit des zones où le taux d’incidence dépasse le seuil de 50 cas pour 100.000 habitants. Dans ces zones, les rassemblements seront limités à 30 personnes à partir de lundi. Les préfets pourront également prendre des mesures complémentaires spécifiques.

Zone d’alerte renforcée

Les critères sont un taux d’incidence qui dépasse le seuil de 150 cas pour 100.000 habitants​ et un taux d’incidence chez les personnes âgées qui dépasse le seuil de 50 cas pour 100.000 habitants​. Onze autres métropoles ont été placées en « zone d’alerte renforcée » : Paris, Lille, Toulouse, Saint-Etienne, Rennes, Rouen, Grenoble, Montpellier, en plus de Bordeaux, Lyon et Nice, qui s’y trouvaient déjà.

Dans ces zones, à partir de lundi, les bars devront fermer au plus tard à 22 heures, les préfets pouvant prendre des décisions plus restrictives. Les rassemblements de plus de 10 personnes seront interdits dans l’espace public, « tels que plages, parcs », tout comme les fêtes locales et étudiantes. Les salles des fêtes, salles polyvalentes, salles de sport et gymnases devront également baisser le rideau. Autre nouveauté, dans ces zones, les visites en Ehpad seront possibles uniquement sur rendez-vous.

La jauge maximale pour les grands événements va être abaissée à 1.000 personnes, contre 5.000 jusqu'ici. Cette mesure, qui s'appliquera «à compter de samedi à l'issue d'une concertation entre le préfet et les élus locaux», devrait notamment concerner le tournoi de tennis de Roland-Garros, qui débutera dimanche, quatre mois plus tard que sa programmation habituelle, et avait déjà prévu de réduire sa jauge à 5.000 spectateurs.

Zone d’alerte maximale

Les critères sont un taux d’incidence qui dépasse le seuil de 250 cas pour 100.000 habitants​ et un taux d’incidence chez les personnes âgées qui dépasse le seuil de 100 cas pour 100.000 habitants​. La métropole d’Aix-Marseille et la Guadeloupe ont été placées en « zone d’alerte maximale ».

Dans ces zones, les bars et restaurants vont être fermés dès samedi, pour au moins deux semaines, a annoncé Olivier Véran. Il en va de même pour les établissements recevant du public où un « protocole strict » n’a pas été mis en place. Théâtres, cinémas et musées, où ces protocoles sont déjà obligatoires ne sont donc pas concernés.