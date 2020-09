Un radar automatique (Illustration) — Raphael Bloch/SIPA

Il s’est déclenché à 205.510 reprises en 2019. Soit 563 fois chaque jour et donc plus de 23 fois par heure. Selon le dernier bilan des infractions au Code de la route et au code des transports, publié lundi par l’Observatoire national interministériel de la Sécurité routière (ONISR), le radar qui a le plus flashé l’an passé est installé dans le département des Alpes-Maritimes.

Situé sur l’autoroute A8, dans le sens Nice-Cannes, juste avant la sortie 48 « Cagnes-sur-Mer », cet équipement figure en tête du top 10, comme en 2018 déjà. Cette année-là, il n’avait pourtant flashé « que » 115.558 fois, soit près de 90.000 fois moins.

Abaissement de la vitesse maximale autorisée sur cette zone

Selon l’ONISR, cette « soudaine hausse des infractions » peut notamment s’expliquer par « l’abaissement de la vitesse maximale autorisée de 110 km/h à 90 km/h au 1er octobre 2018 » sur cette zone comprise entre Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var. Dès cette date et jusqu’en 2019, « ce radar a subi plusieurs dégradations », qui pourraient également expliquer le chiffre plus bas de 2018, note l’organisme.

Dans le trio de tête du classement 2019, figurent également un radar positionné l'A35 entre Colmar et Strasbourg (161.725 flashs) et un autre installé le long de l'A25 entre Dunkerque et Lille (161.233 flashs).