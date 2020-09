Illustration: un open-space en France. — DURAND FLORENCE/SIPA

Comment avoir confiance dans ses dirigeants et savoir dans quelle culture d'entreprise on met les pieds ? Jean-Charles Samuelian-Werve, cofondateur de la société d'assurance Alan, est le défenseur du « Healthy Business » (qui est aussi le titre de l’ouvrage qu’il vient de faire paraître). Son objectif : changer la manière de voir les choses au boulot en alliant performance et épanouissement.

Sa recette comporte au total trois ingrédients, mais pas des moindres. Primo : la valorisation de l’échec, qui permet aux salariés de « prendre des risques » et d' « apprendre ». Secundo : fini les managers​. Un coaching et des objectifs persos sont là pour faire le job. Et tertio : adieu les réunions et les chaînes de mails. Pour mieux comprendre le « Healthy business » qu’il prône, notre partenaire, Brut, lui donne la parole en vidéo :