Illustration de l'abstention. — G. Varela \ 20 Minutes

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Conséquences des municipales et de la nomination du gouvernement en juillet, on votait ce dimanche en France mais dans seulement six circonscriptions. Au regard de la très forte abstention lors de ces élections législatives partielles, on peut se demander si les électeurs concernés le savaient. Il faut dire que la résurgence de l’épidémie de Covid-19 n’incitait pas à se déplacer aux urnes. 20 Minutes revient pour vous sur ce premier tour marqué par une participation à moins de 25 % et une déroute pour LREM.

L’espoir serait-il en train de renaître chez Bridgestone ? Après l’annonce mercredi de la fermeture du site de Béthune qui met en péril 863 salariés, la direction et les représentants du personnel « ont signé un accord de méthode vendredi qui donne cinq mois à la discussion et qui rouvre des scénarios alternatifs à la fermeture de l’usine », a assuré Agnès Pannier-Runacher​, ministre déléguée à l’Industrie, au Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI. Pour avoir toutes les chances d’obtenir un plan B, Agnès Pannier-Runacher et la ministre du Travail Elisabeth Borne vont même se rendre sur place ce lundi. Elles sont attendues dès 14h à Béthune. Elles s’entretiendront d’abord avec les élus du territoire, dont le président des Hauts-de-France Xavier Bertrand, et la direction Europe de Bridgestone, en visioconférence, avant une seconde réunion avec des représentants du personnel et élus.

Du fait de la pandémie de coronavirus, c’est une 72e cérémonie un peu particulière des Emmy Awards qui s’est tenue dimanche soir. L’humoriste Jimmy Kimmel l’a présentée presque seul devant une salle de Los Angeles déserte et face à un écran où une centaine d’invités étaient filmés de chez eux. Afin d’éviter tout problème technique, l’Académie avait dépêché auprès des quelque 130 talents en lice, un kit contenant des instructions pour transmettre des images en direct, un microphone, un ordinateur portable et une caméra. En plus du palmarès, 20 Minutes vous donne les cinq choses à retenir de cette édition si particulière.