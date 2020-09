Tadej Pogacar et l'un de ses coéquipiers UAE Emirates sur les Cahmps-Elysées, le 20 septembre 2020. — AFP

C’est l’heure de ranger votre maillot jaune dans l’armoire, le Tour de France​ a pris fin ce dimanche. Mais pour briller à la machine à café, rien de mieux que d’en savoir plus sur Tadej Pogacar. Voici un petit résumé de l’actu immanquable de ce week-end.

1. Il a beaucoup plus dans le Gard

Samedi, il est tombé sur la commune gardoise de Valleraugue, l’équivalent d’un an de pluie dans la préfecture de Nîmes. Deux personnes étaient toujours recherchées dimanche après cet épisode cévenol. On vous en dit plus sur les intempéries dans le Gard.

L’info en plus : une trombe marine a été aperçue au large de La Ciotat, à voir ici.

2. Le solo des Etats-Unis sur le nucléaire iranien

L’administration Trump a proclamé unilatéralement le retour des sanctions de l’ONU contre Téhéran dans le dossier du nucléaire iranien. La France, le Royaume-Uni ou l’Allemagne s’exposent à des sanctions en cas de non-respect de la volonté américaine. Un front se montre contre cette prise d’initiative américaine. A lire ici.

L’info en plus : L'interview de Frédéric Encel, enseignant à Science Po Paris, sur les enjeux de cette décision américaine.

3. Le tour de force et de France de Tadej Pogacar

Il est le plus jeune vainqueur du Tour de France à 21 ans et 364 jours depuis 1904. Tadej Pogacar a pris le maillot jaune samedi après un contre-la-montre dantesque à La Planche-des-Belles-Filles. Retour sur son exploit dans les Vosges.

L’info en plus : Le tacle de cannibale d’Eddy Merckx à l’encontre de l’équipe néerlandaise Jumbo-Visma. A apprécier ici.

4. Retour positif de Kylian Mbappé

Kylian Mbappe et Youcef Atal à la bataille durant le match OGC Nice-PSG, le dimanche 20 septembre 2020 à Nice - Daniel Cole/AP/SIPA

Absent des terrains de Ligue 1 car positif au coronavirus, l’attaquant du PSG a fait son retour contre l’OGC Nice, ce dimanche. Et Kylian Mbappé a fait des dégâts dans la défense niçoise. Sa performance à lire ici.

L’info en plus : Une nouvelle pépite a-t-elle été découverte à Rennes, samedi ? Adrien Truffert a signé un but et une passe décisive pour son premier match en Ligue 1. L'avis de ses coéquipiers sur « la Truffe ».

5. Coup de pression sur les trafiquants… de gentiane

Qui a dit qu’il ne se passait rien en Ariège ? Quand ce ne sont pas les ours qui font l’actualité, c’est la gentiane. Pourquoi ? A cause du trafic de la racine de cette fleur aux vertus thérapeutiques ou apéritives. A savourer ici.

L’info en plus : Après la flore, la faune et cette bonne nouvelle qui arrive d’Indonésie avec la découverte de deux bébés rhinocéros de Java, une espèce en voie d’extinction.