Dans un entretien au magazine français Challenges, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, s’est désolée du manque de femmes à des postes à responsabilité, y compris au sein de son institution. « Il y a encore trop peu de femmes à des postes à responsabilités dans le monde, notamment dans les domaines économique et financier, y compris dans les banques centrales », a déclaré la première femme à la tête de la BCE, dont elle a pris les rênes en novembre 2019.

« Sur les 25 membres du conseil des gouverneurs de la BCE, Isabel Schnabel, membre du directoire, et moi sommes les deux seules femmes sur la photo de famille… Ce n’est pas normal ! », a dénoncé Christine Lagarde.

La réaction d’Isabel Schnabel n’a pas attendu. Ce vendredi, l’Allemande a tweeté : « Il est difficile de surestimer l’importance de dirigeants comme Christine Lagarde qui s’expriment ouvertement sur ces questions, malgré tous les commentaires misogynes épouvantables qui ne manqueront pas de suivre ».

