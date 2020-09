TROP PERÇU 206.000 retraités et retraitées étaient concernées

Olivier Dussopt est le ministre délégué aux Comptes publics. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Le gouvernement ne va pas réclamer à 206.000 retraités et retraitées de payer à la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) des sommes de CSG, qui n’avaient pas été demandées au départ par l’administration à la suite d’une erreur de calcul, a-t-il indiqué jeudi soir. Le magazine Capital avait révélé le 9 septembre que plus de 200.000 retraités et retraitées s’étaient vue appliquer, depuis le 1er janvier, un taux de CSG (contribution sociale généralisée) ne correspondant pas à leur niveau de ressources.

Ce taux avait été augmenté début 2018, affectant particulièrement les retraités. Face aux protestations, 350.000 foyers de retraités et retraitées modestes en avaient été exonérés, et le gouvernement avait alors introduit un dispositif de « lissage », dont l’application a connu des ratés. Cet été, la CNAV avait adressé un courrier aux personnes concernées par ces erreurs, leur demandant un remboursement.

🚨 J’ai demandé à la CNAV, avec @pietraszewski_l, de ne pas réclamer les restes à percevoir de CSG sur 206.000 retraites, auxquelles un taux erroné a été appliqué.



Les retraités ne doivent pas subir les erreurs administratives, ils vont ainsi pouvoir garder ces 190€ en moyenne. — Olivier Dussopt (@olivierdussopt) September 17, 2020

Dans un tweet jeudi soir, Olivier Dussopt, ministre délégué aux Comptes publics, a indiqué avoir « demandé à la CNAV, avec Laurent Pietraszewski (secrétaire d’Etat chargé des retraites), de ne pas réclamer les restes à percevoir de CSG sur 206.000 retraites, auxquelles un taux erroné a été appliqué ». « Les retraités ne doivent pas subir les erreurs administratives, ils vont ainsi pouvoir garder ces 190 euros en moyenne », a précisé Olivier Dussopt.