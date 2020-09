San Francisco plongée dans une atmosphère rougeâtre. Des milliers d’hectares partis en fumée. Les gigantesques feux de forêt, qui détruisent la Californie et la côte ouest des Etats-Unis depuis des semaines, auront-ils des conséquences sur la santé des habitants ? Gavin Newsom, gouverneur de Californie, a procédé à une mise en garde dimanche sur la chaîne NBC.

« L’air que nous respirons actuellement est équivalent à fumer 20 paquets de cigarettes », a-t-il lancé, avant d’énumérer les effets des incendies sur la santé : « Attaques cérébrales, crises cardiaques, problèmes respiratoires ».

This isn’t an intellectual debate. This isn’t about ideology. The proof is right in front of our eyes. The impacts of climate change simply cannot be denied.@NBCNightlyNews pic.twitter.com/gohbZ67Fyb