Le triste décompte continue à l’EHPAD Gloriande de Sévérac d’Aveyron. L'Agence régionale de Santé d'Occitanie et la préfecture de l’Aveyron annoncent ce jeudi dans un communiqué que le nombre de pensionnaires décédés et testés positifs au coronavirus est passé de 10 à 12.

Les premiers cas de Covid-19 dans cet établissement public ont été détectés le 4 septembre. Ce jeudi, 41 résidents sont toujours positifs, dont quatre sont hospitalisés à l’hôpital de Rodez.

Des renforts professionnels et bénévoles

« Afin d’assurer la sécurité de chacun, tous les résidents sont confinés dans leur chambre et une surveillance étroite de l’évolution de leur état de santé est opérée par le personnel soignant et de service. A ce stade, l’unité protégée de 12 résidents atteints de maladies neurodégénératives et troubles du comportement reste totalement épargnée », indiquent les autorités sanitaires.

Sur place, depuis lundi, deux médecins – un gériatre et un coordinateur – ainsi qu’un cadre de santé ont pris le relais des généralistes aveyronnais qui géraient la crise. Des volontaires de la Sécurité civile se mobilisent « tous les jours » pour la surveillance des résidents et le personnel bénéficie d’un soutien psychologique.