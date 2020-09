Des CRS, à Vélizy le 11 septembre 2020. — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Plusieurs syndicats et organisations étudiantes vont manifester ce jeudi pour l’emploi, les salaires et le retrait de la réforme des retraites. Mais, du fait de la crise sanitaire, le nombre de participants va être réduit. Quelque 5.000 personnes tout au plus par cortège, pour éviter la propagation du coronavirus. Peu importe leur nombre, les forces de l’ordre seront mobilisées pour assurer le bon déroulement des manifestations organisées dans plusieurs villes de France. 20 Minutes fait le point pour vous sur la préparation des forces de l’ordre en vue de ces rassemblements.

Apres les incendies de Californie, les Etats-Unis sont encore une fois touchés par une catastrophe. Rues submergées et coupures de courant : l’Etat américain de l’Alabama et le nord-ouest de la Floride étaient balayés mercredi par les pluies de l’ouragan Sally, qui provoquent des inondations « catastrophiques ». Au total, plus de 500.000 foyers n’avaient plus d’électricité mercredi matin dans ces deux Etats. Le pays va devoir s’habituer à ces situations extrêmes. Avec le réchauffement de la surface des océans, les ouragans deviennent chaque année plus forts. Paulette, René, Teddy et Vicky : avec Sally, pas moins de cinq tempêtes se sont déclarées simultanément au-dessus de l’Atlantique en ce début septembre, un record depuis 1971.

On connaît la date du début de la prochaine guerre des consoles. Mercredi soir, Sony a officialisé la date de sortie et le prix de la Playstation 5. Elle sera lancée en novembre (le 12 en Amérique du Nord, Japon, Corée du Sud, Océanie et Mexique) et le 19 dans le reste du monde dont la France. Le modèle premium coûtera 499 euros, et la version « digital édition » dépourvue de lecteur Blu-ray 399 euros. Microsoft avait, lui annoncé les Xbox series X et S pour le 10 novembre à 499 et 299 euros.