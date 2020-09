Des policiers d'une CRS le 11 septembre dernier — MARTIN BUREAU / AFP

Plusieurs syndicats et organisations étudiantes manifesteront ce jeudi pour l'emploi, les salaires et le retrait de la réforme des retraites.

Des mobilisations qui interviennent quelques jours seulement après la présentation, par le ministre de l’Intérieur, des grandes lignes du Schéma national de maintien de l’ordre.

L’encadrement des tirs de LBD par les policiers et gendarmes sera renforcé et des grenades moins dangereuses seront utilisées.

Epidémie de coronavirus oblige, ils ne seront pas aussi nombreux que l’hiver dernier à battre le pavé, ce jeudi, à l’appel de la CGT, de Solidaires et de la FSU. 5.000 personnes tout au plus par cortège, pour éviter la propagation de l’épidémie. Peu importe leur nombre, les forces de l’ordre seront mobilisées pour assurer le bon déroulement des manifestations organisées dans plusieurs villes de France. « Les choses sont bien organisées, bien encadrées par les centrales syndicales. Il n’y a pas de risques particuliers, on s’attend seulement à la présence de quelques dizaines d’individus perturbateurs », assure à 20 Minutes une source place Beauvau.

A l’occasion de la rentrée, et comme pour le retour peu mobilisateur des « gilets jaunes » samedi dernier, les forces de l’ordre devront adapter leurs techniques d’intervention. Le ministre de l'Intérieur a en effet annoncé, la semaine dernière, de timides aménagements de la doctrine de maintien de l’ordre. Des évolutions qui sont le fruit d’un travail lancé par son prédécesseur, Christophe Castaner, après des polémiques à répétition sur la gestion controversée par les forces de l’ordre des manifestations. Plusieurs personnes avaient été gravement blessées par des tirs de lanceurs de balle de défense (LBD) et de grenade à l’occasion de manifestations de « gilets jaunes » l’an passé.

Des grenades moins dangereuses

Si l’usage du LBD est maintenu, son encadrement strict est généralisé. Désormais, chaque tir devra être obligatoirement soumis à l’accord d’un « superviseur » pour « mieux évaluer la situation d’ensemble et désigner l’objectif », a expliqué Gérald Darmanin lors de la cérémonie d’installation de la nouvelle cheffe des CRS, Pascale Regnault-Dubois. Le premier flic de France a aussi annoncé la substitution progressive des grenades à main de désencerclement (GMD) par un nouveau modèle, présenté comme moins dangereux.

Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur estime nécessaire d’améliorer « la communication avec les manifestants grâce à la mise en place de dispositifs modernes de médiation et d’information ». Pour cela, il est envisagé la mise en place de panneaux de signalisation, de haut-parleurs et l’envoi de SMS groupés aux manifestants. Des mesures qui pourraient être appliquées au premier semestre 2022. Gérald Darmanin souhaite enfin moderniser le texte des « sommations », utilisées lorsque la manifestation dérape. Ce texte, rénové et plus simple, fera l’objet d’un décret soumis au Conseil d’Etat pour une entrée en vigueur le 1er janvier prochain.

Amnesty International pas convaincue

Des annonces qui n’ont pas convaincu Cécile Coudriou, présidente d’Amnesty International France. « On ne s’engage pas dans une approche de désescalade en présentant de nouvelles grenades et en maintenant l’usage du LBD, pas plus qu’on n’établit un dialogue en modifiant les sommations à l’adresse des manifestants », écrit-elle dans un communiqué. Avant d’ajouter : « Le niveau de violences et leur répétition, documentés et dénoncés par Amnesty International, exigent des réponses ambitieuses et des réformes structurelles du maintien de l’ordre. »