Près de 8.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en France le mardi 15 septembre 2020. — Jean-Francois Badias/AP/SIPA

Près de 8.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en France en 24 heures, selon les données officielles publiées ce mardi soir. Dans le détail, 7.852 cas ont été confirmés entre lundi et mardi, contre 6.158 lundi soir, plus de 7.000 dimanche et plus de 10.000 samedi, selon Santé publique France. En outre, 2.713 malades ont été hospitalisés sur les sept derniers jours, et 479 ont été admis en réanimation où l’on traite les cas les plus graves.

Pour ces deux indicateurs, la hausse semble s'être toutefois accélérée lundi et mardi​ : ces deux journées représentent à elles seules plus de 40 % des hospitalisations des sept derniers jours (545 lundi puis 642 mardi) et près de la moitié des admissions en réa (104 lundi puis 117 mardi).

Loin des niveaux atteints lors du pic de l’épidémie

En prenant en compte les personnes qui sont parallèlement sorties de réanimation, 752 malades se trouvent actuellement dans ces services, dont 246 en Ile-de-France et 138 en région Paca. On est toutefois loin des niveaux atteints lors du pic de l’épidémie, avec 7.000 malades en réa début avril.

Par ailleurs, le taux de positivité (proportion du nombre de personnes positives par rapport au nombre total de personnes testées) est stable, à 5,4 %, et 37 personnes sont décédées à l’hôpital en 24 heures, contre 34 la veille, précise l’agence sanitaire. Soixante-huit nouveaux foyers de contamination ont été détectés, contre 39 lundi soir et 66 dimanche soir.

Depuis le début de l’épidémie en France, 30.999 personnes sont mortes du Covid-19. Au total, 82 départements en métropole et outre-mer sont classés en situation de vulnérabilité « modérée ou élevée », un chiffre en hausse.