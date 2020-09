Le tribunal de Bordeaux — Mickaël Bosredon/20 Minutes

Un ancien agent communal de la ville de Canéjan (Gironde), a été mis en examen pour agressions sexuelles sur quatre enfants, indique ce lundi soir le parquet de Bordeaux à 20 Minutes. Cet ancien agent d’animation, travaillait au sein d’une école maternelle de la ville, selon Sud Ouest qui a révélé l’affaire.

« Les faits d’attouchements sexuels sur mineurs ont été dénoncés au parquet par le maire de la commune fin février 2020, précise le parquet à 20 Minutes, et une enquête préliminaire a alors été diligentée. Une information judiciaire a été ouverte le 24 juin à l’encontre du mis en cause, des chefs d’agressions sexuelles. »

La ville alertée le 29 janvier dernier

Tout aurait commencé le 27 janvier dernier, lorsqu'un enfant de l'école maternelle, s'est confié à ses parents, dénonçant des attouchements et des gestes à caractère sexuel. La ville de Canéjan indique de son côté avoir été alertée le 29 janvier « de faits inquiétants » concernant cet agent. Elle s'est assurée « de l’éloignement de l’agent concerné dès le 30 janvier », et dit s’être immédiatement « rapprochée de la brigade de prévention de la délinquance juvénile (BPDJ), du procureur de la République, et a informé les services de la protection de l’enfance ».

L'individu, âgé de 25 ans, a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. « Les investigations se poursuivent », indique le parquet. Une enquête administrative a également été ouverte.