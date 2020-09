Les faits se sont produits dans un Ehpad toulousain. Illustration. — Gile Michel / Sipa

Plutôt épargnés au printemps lors de la première vague de l’épidémie de Coronavirus, les Ehpad d’Occitanie sont touchés de plein fouet en ce mois de septembre. Après celui de Séverac d’Aveyron, c’est un établissement pour personnes âgées d’Auch, dans le Gers, qui vient de détecter un nombre important de cas positifs au Covid-19.

Selon la direction de l’Ehpad de « La Roseraie »​, propriété du groupe Itinova, 40 des 58 résidents sont concernés ainsi que 11 des 41 salariés de ce site. Dès le 7 septembre, et alors que plusieurs pensionnaires présentaient des symptômes, un dispositif de dépistage systématique a été organisé, en lien direct avec l’Agence régionale de santé (ARS).

Quarante-huit Ehpad de Haute-Garonne touchés

Pour l’instant « l’état de santé des résidents diagnostiqués positifs au Covid-19 reste stationnaire et sans signe de gravité à ce jour, mais le personnel de l’établissement reste vigilant et réalise une surveillance renforcée », assure la direction. Une personne âgée a dû être hospitalisée vendredi, alors que la première résidente touchée et prise en charge par l’hôpital devrait retourner au sein de l’Ehpad d’ici à la fin de la semaine.

Pour assurer la continuité de service, les équipes ont été renforcées en fin de semaine dernière avec l’arrivée d’une aide-soignante et d’une infirmière de la réserve sanitaire.

Et le Gers et l’Aveyron ne sont pas les deux seuls départements d’Occitanie concernés. Ainsi, en Haute-Garonne, 48 Ehpad et résidences autonomies sont actuellement touchées par l’épidémie sur un total de 150 structures, parmi lesquels 12 clusters indique Laurent Poquet, le délégué départemental de l’Agence régionale de santé.