Une séance de yoga. — CATHERINE KOHLER

« Nous sommes en guerre », lançait à l’époque Emmanuel Macron. Il y a presque six mois jour pour jour, la France entrait en confinement généralisé pour tenter d’enrayer l' épidémie de coronavirus. Un enfermement à domicile inédit pour une grande majorité de Françaises et de Français qui a entraîné de nombreux changements dans leur vie de tous les jours.

Pour s’occuper, garder la forme ou garder le lien avec l’extérieur, chacun a tenté (ou pas) de nouvelles choses : des recettes de cuisine, de la gym dans le salon, des apéros à distance, la lecture complète des œuvres de Tolstoï… La pandémie est encore bien présente aujourd’hui, mais la population a été déconfinée. Quitte à tout oublier de cet épisode si particulier ?

Qu’en est-il pour vous ? Y a-t-il une ou plusieurs habitudes ou activités que vous avez eues durant le confinement et que vous continuez à avoir six mois plus tard ? Vous vous êtes mis au fitness et n’avez pas lâché depuis ? Vous avez pris le temps de cuisiner davantage, et vous le faites encore ? Vous êtes rendus compte que bouquiner ou jardiner, c’est quand même plutôt sympa, et ça continue depuis la rentrée ? Vous aviez vos amis et votre famille en visio et vous avez gardé ce canal ? Vous discutiez avec le voisin par la fenêtre, et la discussion n’a pas cessé ? Ou vous passiez votre temps sur Netflix, et ça n’a pas changé ? Racontez-nous !