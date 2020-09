Rentree scolaire le 3 septembre 2020ASCAL005/2009071508/Credit:ISA HARSIN/SIPA/2009071510 — ISA HARSIN/SIPA

Inquiétude dans les universités. Frédérique Vidal a annoncé dimanche dans un communiqué que « plus d’une dizaine de clusters » avaient été recensés dans les établissements d’enseignements supérieurs depuis la reprise. Des premières alertes qui poussent la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche à appeler à « un effort collectif » contre le Covid-19, tout en sachant que toutes les facs et les écoles ne sont pas encore rentrées.

La faute aux étudiants ?

La ministre confirme dans son communiqué que les dernières données liées aux multiplications de contaminations sont dues à des rassemblements privés comme des soirées étudiantes ou privatisation de bars. Le relâchement des gestes barrières est aussi noté.

Vous êtes étudiante ou étudiant, comment le vivez-vous ? Le port du masque est-il respecté ? Votre établissement vous a-t-il énoncé toutes les consignes sanitaires à respecter ? Avez-vous des cours en présentiel et à distance ? Êtes-vous au courant de soirées étudiantes organisées ? Un week-end d’intégration est-il en préparation ? Si oui, comptez-vous y participer ? Les règles sont-elles respectées par les étudiants, mais également par le personnel éducatif ? Racontez-nous !