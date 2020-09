Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Dix ans après sa dernière victoire au Parc des Princes, l’OM est enfin reparti de Paris avec autre chose que des maux de tête et des buts dans ses filets. Les Marseillais se sont imposés 1-0 grâce à un but de Florian Thauvin face à un PSG loin d’afficher un niveau de forme optimal. 20 Minutes revient pour vous sur cette soirée historique à défaut d’être passionnante.

L’Autrichien Dominic Thiem, 3e mondial, a remporté dimanche l’US Open. A Flushing Meadows, pour enfin soulever une coupe du grand chelem, le joueur de 27 ans a dû retourner une finale très mal commencée contre l’Allemand Alexander Zverev (7e mondial) 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6 (8/6). Ce succès a un parfum historique car Thiem est le premier à remporter une finale de l’US Open après avoir été mené deux sets à rien.

It's Dominic Thiem's moment.



The point that made him a Grand Slam champion 👇 pic.twitter.com/uYMplH3TF7