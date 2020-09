Une personne se faisant testée au covid-19. Illustration — CHINE NOUVELLE/SIPA

La progression continue. La France a enregistré 7.183 nouveaux cas de Covid-19 détectés en vingt-quatre heures, selon les données publiées dimanche par Santé publique France. Samedi, le nombre de nouveaux cas avait franchi la barre des 10.000, un seuil record depuis le lancement des tests à grande échelle dans le pays.

Les chiffres du dimanche sont en général plus bas, en raison du week-end. Le taux de positivité (proportion du nombre de personnes positives par rapport au nombre total de personnes testées) reste stable à 5,4 %, et 6 personnes sont décédées à l’hôpital en vingt-quatre heures, précise l’agence sanitaire.

70 nouveaux foyers

Le nombre de patients entrant en réanimation a encore augmenté, avec 427 nouveaux malades hospitalisés au cours des sept derniers jours, soit 10 de plus en vingt-quatre heures. Soixante-six nouveaux foyers de contamination ont par ailleurs été détectés, un chiffre en baisse sur une journée (86 la veille).

Depuis le début de l’épidémie en France il y a six mois 30.916 personnes sont mortes du Covid-19. Au total, 77 départements en métropole et outre-mer sont classés en situation de vulnérabilité « modérée ou élevée ». Face à une « dégradation manifeste » de la situation, le Premier ministre Jean Castex a annoncé vendredi une réduction de la durée d’isolement à 7 jours pour les cas positifs et leurs contacts, une réduction des temps d’attente pour les tests.