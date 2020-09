Des étudiants portant un masque de protection contre le Covid (illustration). — Martin Meissner/AP/SIPA

Envie de déconnecter et de ne plus penser à rien, et surtout pas au coronavirus ? Le flux de l’actualité peut continuer de couler, vous, vous l’avez laissé de côté. Mais pour ne pas perdre de vue l’essentiel, en voici une version résumée.

1-Covid-19 : Plus de 921.000 morts dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 921.097 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles ce dimanche.

Plus de 28.819.490 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie, dont au moins 19.133.300 sont aujourd’hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, selon la politique de tests mise en place par chaque pays et alors que nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 193.705 décès pour 6.486.401 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Au moins 2.434.658 personnes ont été déclarées guéries.

La France a franchi la barre des 10.000 nouveaux cas en 24 heures, un record depuis le lancement des tests à grande échelle dans le pays, selon Santé publique France, qui souligne que dans certaines régions le virus circule activement, comme en Ile-de-France.

2-En France, des médecins suggèrent la fin des réunions privées

Des médecins et professeurs, dont le généticien Axel Kahn, appellent ce dimanche à « siffler la fin de la récréation » face à la dégradation de l’épidémie de Covid-19, en demandant aux Français d'« éviter les rassemblements privés ».

« Nous sommes à une nouvelle étape de l’épidémie : celle de sa diffusion (…). Il reste probablement peu de temps pour agir collectivement », avertissent six médecins et professeurs dans une tribune au Journal du dimanche.

« Evitez, autant que possible, les rassemblements privés. Plus une pièce est petite, plus elle contient de monde, moins elle est aérée, et plus vous augmentez les risques. Réduisez le nombre de personnes présentes dans le cadre privé. Si possible, reportez toute réunion », détaillent-ils.

3-Demande de moratoire avant la mise en place de la 5G

Près de 70 élus de gauche et écologistes, parmi lesquels Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot ou la maire de Marseille Michèle Rubirola, demandent dans une tribune un moratoire sur le déploiement de la 5G au gouvernement, qui leur a répondu dimanche qu’ils « refusaient le progrès ».

La décision du gouvernement d’attribuer les fréquences dès septembre « intervient sans étude d’impact climatique et environnemental ni aucune consultation publique préalable », déplorent en effet les signataires de cette tribune publiée par le Journal du dimanche.

« Nous, maires et élus, proposons dans l’immédiat un moratoire sur le déploiement de la 5G au moins jusqu’à l’été 2021 (…) Nous demandons que la priorité soit donnée à la réduction de la fracture numérique, à travers le développement de la fibre en zone rurale et en finalisant le déploiement de la 4G », ajoutent-ils.

4-Un Brexit modifié serait « inconcevable »

Il serait « inconcevable » que Londres adopte un projet de loi contredisant en partie l’accord entérinant son divorce avec l’Union européenne, a affirmé dimanche le secrétaire d’Etat français aux Affaires européennes, Clément Beaune dans les colonnes du journal Le Parisien.

Le gouvernement britannique a présenté mercredi au Parlement un projet de loi qui contredit en partie l’accord déjà signé encadrant sa sortie de l’UE – une manœuvre violant le droit international, du propre aveu du Premier ministre Boris Johnson, qui souhaite néanmoins entamer dès lundi l’examen de son projet à la Chambre des communes, où il dispose d’une majorité de 80 sièges.

« Du côté européen, nous avons toujours été calmes, déterminés et surtout très fermes et très unis. Si les Britanniques multiplient les coups de canif dans le contrat, avec l’idée de diviser l’Europe, ça ne marchera pas », insiste Clément Beaune.

Un « no deal » avec le Royaume-Uni serait « une mauvaise nouvelle », « mais on se prépare », poursuit-il, en indiquant que « le Premier ministre (français) réunira sous peu le gouvernement pour accélérer et intensifier les préparatifs, avec tous les scénarios. Y compris le no deal ».

5-La 15e saison de L «’Amour est dans le pré » démarre ce lundi en pleine épidémie de Covid

La quinzième saison de L’Amour est dans le pré, lancée ce lundi sur M6, ne sera sans doute pas comme les autres. La faute à la pandémie de Covid-19 et aux consignes sanitaires qui se sont invitées dans les rencontres champêtres des célibataires et de la présentatrice du programme, Karine Le Marchand.

Les années précédentes, les célibataires des champs déposaient sans compter leurs poutous sur la joue de leurs prétendantes et prétendants, comme le détaille cet article de Fabien Randanne publié ce dimanche.

Mais le coronavirus est passé par là et dans le monde d’après, on se salue en s’entrechoquant les coudes, on se dit bonjour de loin et le toucher devient une obsession. Selon les informations de 20 Minutes, les célibataires et leurs prétendantes et prétendants, ont néanmoins pu se dispenser de porter un masque durant les traditionnels « séjours à la ferme ».