Choquer pour marquer les esprits. Le ministère de la Santé a publié vendredi un message publicitaire choc sur Twitter pour sensibiliser aux gestes barrières et lutter contre la propagation du Covid-19. La petite vidéo est accompagnée du message : « Ne pas respecter les gestes barrières, c’est prendre des risques, pour soi et pour ses proches. On peut tous être touchés. Alors, on doit tous se protéger. »

Très sombre, cette campagne tranche avec les spots diffusés depuis le début de la pandémie. Elle montre une volonté de réveiller les consciences alors que le chef du gouvernement Jean Castex a appelé vendredi à « la responsabilité individuelle de chacun».

Une journée d’une famille sans masque

La trame de cette pub retrace la journée d’une famille en quelques séquences. Chacun -devant le lycée, dans un open space- serre des mains, fait une bise, sans porter de masque. Le soir, ils se retrouvent pour l’anniversaire de la mère de famille qui reçoit un cadeau de sa fille. Le spot se termine dans le service de réanimation où cette dernière est allongée, les yeux fermés.

[#COVID19] Ne pas respecter les gestes barrières, c’est prendre des risques, pour soi et pour ses proches.

[#COVID19] Ne pas respecter les gestes barrières, c'est prendre des risques, pour soi et pour ses proches.

On peut tous être touchés. Alors, on doit tous se protéger.

La France a franchi la barre des 10.000 nouveaux cas de Covid-19 en vingt-quatre heures, un record depuis le lancement des tests à grande échelle dans le pays, selon les données officielles publiées samedi.