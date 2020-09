Illustration d'un véhicule de gendarmerie. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Le parquet de Bordeaux a ouvert ce dimanche une enquête pour homicide involontaire, après le crash d’un avion de tourisme samedi sur le bassin d’Arcachon, qui a fait quatre morts. « Des autopsies ont été ordonnées », ajoute le parquet, qui précise que pour l’heure, « aucune piste n’est privilégiée ».

« Les investigations du BEA (Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile), présent sur les lieux ce dimanche, et celles de la section de recherches de la gendarmerie des transports aériens, saisie conjointement de l’enquête avec la brigade de gendarmerie des transports aériens et la compagnie de gendarmerie d’Arcachon, complétées par l’expertise du moteur de l’avion, devraient permettre de réunir les éléments utiles à la compréhension de ce drame et d’en définir les responsabilités » explique encore le parquet.

Samedi, un avion de tourisme de type Robin DR 400 s’est écrasé vers 14 h 30 sur la commune de Gujan-Mestras, au sud du Bassin d’Arcachon, peu après avoir décollé de l’aérodrome de Villemarie, à La Teste-de-Buch.

« L’accident est survenu lors d’un baptême de l’air et a fait quatre victimes : le pilote de l’avion (43 ans), retrouvé à environ 50 mètres de l’appareil encore conscient mais qui est décédé peu après des suites de ses blessures, ainsi qu’un père de famille (48 ans) et ses deux fillettes jumelles âgées de 9 ans dont les décès étaient constatés à l’arrivée des secours » précise ce dimanche le parquet.

L’avion a percuté la cime d’arbres et s’est s’abîmé dans une pinède avant de prendre feu

Le père de famille et ses enfants bénéficiaient d’un vol programmé dans le cadre d’une activité organisée par une association, « avec le concours gracieux du pilote de l’avion, licencié de l’Aéroclub du bassin d’Arcachon (ACBA). »

« Ce pilote a décollé dans des conditions météorologiques en apparence propices à un vol sécurisé, indique la procureure de la République Frédérique Porterie. Pour des raisons encore inconnues et peu après le décollage, l’avion a perdu de l’altitude rapidement, est venu percuter la cime d’arbres et a fini par s’abîmer dans une pinède avant de prendre feu. » Les pompiers sont intervenus pour maîtriser l’incendie qui se propageait à la forêt, brûlant plus de 3.000 m2 de pins.