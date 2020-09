11 septembre 2001 dans OMF Oh my Fake : Pourquoi les intox durent encore ? — 20 Minutes - OMF

C’était il y a près de 20 ans. Le 11 septembre 2001, un attentat spectaculaire frappe les Etats-Unis sur leur sol. Quatre avions sont détournés par l’organisation terroriste Al-Qaida. L’un d’entre eux s’écrase sur le Pentagone tandis que deux autres foncent dans les Twin Towers du World Trade Center. Le monument emblématique de New York s’effondre. Le bilan humain est effroyable.

Mais très vite de toutes aussi effroyables rumeurs montent : l’attentat serait orchestré par les Etats-Unis eux-mêmes, le gouvernement était au courant… Malgré des publications nombreuses démentant ces intox, elles perdurent deux décennies plus tard. Clémence vous explique pourquoi.

Soyez fort contre les fake news

