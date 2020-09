En raison du contexte sanitaire, il y avait de grosses incertitudes sur la tenue de l’événement. Mais le rassemblement cyclonudiste prévu dimanche à Rennes aura bien lieu. La préfecture d’Ille-et-Vilaine vient en effet de donner son accord à condition que cyclistes évitent le centre-ville, une demande acceptée par les organisateurs.

« On est très content car ce sera le premier rassemblement cyclonudiste en France, se félicite Michèle Charles-Dominé, présidente de l’antenne bretonne de la Fédération française de naturisme. On espère maintenant que l’événement pourra perdurer dans le temps ».

Rennes pour la première cyclonue en France , des années après de villes comme Londres Barcelone San-Fransisco



Un immense merci àla ville de RENNES à Michele la présidente FFN de Bretagne et Jean François .

Pour toutes les personnes qui le peuvent

Go go

Dimanche 13 septembre pic.twitter.com/2P18OwOTb4