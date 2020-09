Une femme portant un masque pour lutter contre le coronavirus. — Francois Mori/AP/SIPA

Un allégement des règles en Sarthe. Ce vendredi, la préfecture de la Sarthe a annoncé qu’elle allégeait les règles pour le port du masque dans le département. « A la date du 10 septembre, le taux d’incidence dans la Sarthe est de 44,3 cas positifs [de Covid-19] pour 100.000 habitants », indique-t-elle en préambule.

Un masque pas obligatoire pour les cyclistes et sportifs

Aussi, le masque est désormais obligatoire dans huit villes de la Sarthe mais uniquement des « zones caractérisées par une forte densité de personnes ou par une impossibilité à respecter la distanciation sociale ». Sont concernées : Le Mans, Saint-Calais, La Suze-sur-Sarthe, Arnage, Sablé-sur-Sarthe, Changé, Allonnes et Coulaines. En dehors de ces huit communes, le port du masque n’est plus obligatoire.

Le préfet annonce par ailleurs qu’il ne l’est pas non plus pour les cyclistes et personnes pratiquant une activité physique et sportive.