Un panneau indiquant le port du masque obligatoire (illustration) — SYSPEO/SIPA

Dès lundi, porter un masque sera obligatoire aux abords des écoles, à Perpignan(Pyrénées-Orientales), afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19. Un arrêté a été publié en ce sens, par la préfecture, qui avait été sollicitée par la mairie.

Il sera donc obligatoire d’être masqué, pour toutes les personnes de plus de 11 ans, « aux entrées et aux sorties des établissements scolaires » (écoles maternelles et primaires, collèges et lycées), dans un périmètre de 50 mètres.

A Pia ou Villelongue de la Salanque aussi

La mesure préfectorale prendra effet lundi, jusqu’au 16 octobre inclus.

Des arrêtés similaires ont été pris ces derniers jours dans le département des Pyrénées-Orientales, notamment dans les communes de Pia et Villelongue de la Salanque.